भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेले गए वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship 2021 Final) मुकाबले में केन विलियमसन (Kane Williamson) की कप्‍तानी वाली कीवी टीम टेस्‍ट चैंपियन बनकर सामने आई. न्‍यूजीलैंड ने भारत को खिताबी मुकाबले में आठ विकेट से मात दी. हार के साथ ही भारतीय फैन्‍स विराट कोहली पर भड़क गए. उन्‍होंने कोहली को नए चोकर्स का खिताब भी दे डाला.

भारत की हार के साथ ही ट्विटर पर एकाएक चोकर्स ट्रेंड करने लगा. चोकर्स का खिताब अबतक साउथ अफ्रीका की टीम को दिया जाता था. ऐसा इसलिए क‍योंकि एक शानदार टीम होने के बावजूद भी वो हमेशा महत्‍वपूर्ण मुकाबलों में हारते थे. टीम इंडिया के साथ भी इस वक्‍त कुछ ऐसी ही स्थिति है.

भारत ने अपना आखिरी आईसीसी इवेंट साल 2013 जीता था. महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी में भारतीय टीम चैंपियन्‍स ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही थी. इसके बाद से ही भारत हमेशा आईसीसी के टूर्नामेंट में अच्‍छा प्रदर्शन करने के बाद लगातार अहम मैच हारकर बाहर होती आ रही है.

भारत साल 2019 विश्‍व कप में सेमीफाइनल में न्‍यूजीलैंड से ही हारकर बाहर हुए था. इससे पहले साल 2017 में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में विराट की टीम को पाकिस्‍तान ने हराया. अब टेस्‍ट चैपियनशिप का फाइनल भी विराट की कप्‍तानी में ही भारत को हारना पड़ा है. ऐसे में फैन्‍स का गुस्‍सा विराट पर फूटा.

वही, ट्विटर पर इस वक्‍त महेंद्र सिंह धानी भी ट्रेंड कर रहा है. धोनी की कप्‍तानी में भारत ने साल 2007 में पहला टी20 विश्‍व कप , फिर 2011 में 50 ओवरों का विश्‍व कप और इसके बाद साल 2013 में चैंपियन्‍स ट्रॉफी जीती थी. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्‍त विराट कोहली भारती टीम के लिए चौकर्स ही साबित हो रहे हैं.