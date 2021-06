भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) का मानना है कि वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल (ICC World Test Championship Final) अभी भी किसी भी करवट जा सकता है. न्‍यूजीलैंड की टीम दो विकेट के नुकसान पर 101 रन बनाकर खेल रही है. मैदान पर केन विलियमसन (Kane Williamson) और रॉस टेलर (Ross Taylor) डटे हुए हैं. कीवी टीम अभी भी भारत द्वारा बनाए गए स्‍कोर से 116 रन पीछे है. Also Read - Live Updates, India vs New Zealand WTC Final 2021, Day 4: साउथम्पटन में हल्‍की पड़ी बारिश, मैदान को सुखाने का काम शुरू, लंच की घोषणा

स्‍टार स्‍पोर्ट्स के शो में आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने कहा, "यह मैच इस वक्‍त बराबरी पर है. बहुत तेजी से ये भारत के पक्ष में जा सकता है. मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि न्‍यूजीलैंड की टीम बहुत ज्‍यादा आगे नहीं है. हालांकि स्‍कोरकार्ड यही दिखा रहा है कि वो भारत द्वारा बनाए गए स्‍कोर से महज 116 रन ही पीछे हैं और आठ विकेट उनके हाथ में हैं."

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने कहा, "अगर आप मैन मैन मार्किंग करेंगे तो पाएंगे कि भारत की बल्‍लेबाजी न्‍यूजीलैंड के मुकाबले काफी अच्‍छी है. उनके पास बल्‍लेबाजों की संख्‍या है लेकिन क्‍वालिटी के मामले में वो भारत से पीछे हैं. कॉलिन डी ग्रैंडहोम, बीजे वाटलिंग, काइल जेमिसन सभी बल्‍लेबाजी कर सकते हैं लेकिन उनका स्‍तर बेहद नीचे है."

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने कहा, “अगर भारतीय टीम गेंदबाजी के लिए आएगी तो वो भी न्‍यूजीलैंड को सस्‍ते में ऑलआउट कर सकती है. आपके पास गहराई है. उनके पास दो स्पिनर हैं. मेरे विचार में इस टीम के पास आत्‍मविश्‍वास है.”