India vs New Zealand, WTC 2021: इंग्‍लैंड की टीम के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है. वॉन ने भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप को लेकर कमेंट करते हुए कहा कि अगर ये मैच अगर साउथम्‍पटन में नहीं हुआ होता तो अबतक भारत हार चुका होता. भारतीय फैन वॉन के इस ट्वीट से खासे नाराज हैं. Also Read - Live updates, India vs New Zealand WTC Final 2021, Day 5: शुबमन गिल 8 रन बनाकर आउट, न्‍यूजीलैंड के पास बढ़त मौजूू

माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने ट्विटर पर लिखा, “अगर वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल नॉर्थ में होता तो हम एक भी मिनट का खेल मिस नहीं करते. अबतक न्‍यूजीलैंउ की टीम चैंपियन बन चुकी होती.” Also Read - खुद को गर्म रखने के लिए Virat करने लगे अजीबोगरीब रहकतें, Rohit ने उड़ाया मजाक, वायरल हुआ Video

माइकल वॉन (Michael Vaughan) के इस ट्वीट के बाद भारतीय फैन्‍स नाखुश नजर आए. यही वजह है कि उन्‍होंने वॉन की सोशल मीडिया पर जमकर क्‍लास लगाई. Also Read - WTC फाइनल: Shubman Gill ने हवा में छलांग लगाकर पकड़ा उम्दा कैच, देखें VIDEO

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल बुरी तरह से बारिश से प्रभावित रहा है. मैच का पहला और चौथा दिन पूरी तरह से बारिश के चलते धुल गया. दूसरे और तीसरे दिन के खेल के बाद आज पांचवें दिन मैच में क्रिकेट देखने को मिल रहा है.

न्‍यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. टीम इंडिया 217 रनों पर ऑलआउट हो गया. इसके बाद कीवी टीम ने अपनी पहली पारी के दौरान 229 रन बनाए और 32 रनों की बढ़त प्राप्‍त की.मैच में अभी एक दिन रिसर्व डे के रूप में बचा है. ऐसे में इस बात की संभावना है कि इस मैच का नतीजा निकल सके.