India vs New Zealand WTC Final, Day 3: न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथम्प्टन (The Rose Bowl, Southampton) में जारी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final 2021) में भारत की पहली पारी महज 217 रन पर सिमट चुकी है. मैच के तीसरे दिन पहले ही सत्र में भारत ने चार विकेट गंवाए. इसके बाद काइल जैमिनसन लगातार दो गेंदों पर विकेट अपने नाम कर टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर से दूर रखा. Also Read - Rohit दूरबीन से देख रहे थे मैच, पत्‍नी Ritika ने फोटो फायरल कर पूछा- मेरी जासूसी कर रहे हो ?