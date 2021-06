India vs New Zealand WTC Final, Day 3: भारत-न्यूजीलैंड के बीच साउथम्प्टन (The Rose Bowl, Southampton) में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (ICC World Test Championship Final 2021) मुकाबला खेला जा रहा है. मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 217 रन पर ऑलआउट हो गई, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने दिन की समाप्ति तक 2 विकेट गंवाकर 101 रन बना लिए हैं. यहां से भारत के पास महज 116 रन की लीड शेष है. न्यूजीलैंड ने मुकाबले में शिकंजा कस लिया है. Also Read - IND vs NZ: न्‍यूजीलैंड के नाम रहा तीसरे दिन का खेल, भारत को 217 पर समेट बनाए 101/2

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को रोहित शर्मा (34) और शुभमन गिल (28) ने मजबूत शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी हुई. गिल के आउट होते ही टीम ने जल्द अपने तीन विकेट गंवा दिए. Also Read - IND vs NZ, ICC World Test Championship Final 2021: Kyle Jamieson का कहर, न्यूजीलैंड ने बनाई मैच में पकड़

तीसरे दिन भारत को कप्तान विराट कोहली से उम्मीदें थीं, लेकिन वह महज 44 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. टीम इंडिया की ओर से अजिंक्य रहाणे ने सर्वाधिक 49 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जैमीसन ने 5 विकेट झटके. उनके अलावा ट्रेंट बोल्ट-नील वैगनर को 2-2, जबकि टिम साऊदी को 1 विकेट हाथ लगा. Also Read - Weather Forecast Today, Day-4: क्‍या चौथे दिन भी बारिश-खराब रौशनी से प्रभावित होगा मैच ?

इसके जवाब में टॉम लैथम (30) और डेवोन कॉन्वे ने बतौर सलामी जोड़ी न्यूजीलैंड को मजबूत शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी हुई. कॉन्वे 54 रन बनाकर आउट हुए, जबकि लैथम ने 30 रन की पारी खेली.

खराब रोशनी के चलते दिन का खेल जल्द समाप्त कर दिया गया. फिलहाल कप्तान केन विलियम्सन 12 रन बना चुके हैं, जबकि रॉस टेलर ने अभी खाता नहीं खोला है. भारत की ओर से इशांत शर्मा और रविचंद्रन अश्विन 1-1 शिकार कर चुके हैं.

बता दें कि क्रिकेट इतिहास में पहली बार WTC फाइनल खेला जा रहा है. ऐसे में यह मुकाबला ऐतिहासिक है. टीम इंडिया 14 साल बाद महेंद्र सिंह धोनी के बगैर आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में उतरी है.

India vs New Zealand WTC Final 2021, Day 3 Match

भारत की प्लेइंग इलेवन (India Playing XI): विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (उप कप्तान), रिषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन (New Zealand Playing XI): टॉम लेथम, डेवोन कॉन्वे, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वाटलिंग (विकेटकीपर), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, काइल जैमीसन, नील वैगनर, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट।