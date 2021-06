India vs New Zealand WTC Final, Day 3:

भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final)) फाइनल के दूसरे दिन शनिवार को तीसरे सेशन का खेल खराब रोशनी और बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका। टी के बाद करीब तीन बार खेल को रोकना पड़ा।

जब खेल दोबारा शुरू हुआ, तब भारत ने तीन विकेट पर 134 रन बना लिए थे कि तभी खेल को फिर से रोक दिया गया। इसके बाद खेल फिर से शुरू हुआ और भारत का स्कोर तीन विकेट पर 146 रन था कि तभी फिर खेल को रोकना पड़ा और फिर उसके बाद तीसरे सत्र का खेल पूरा नहीं हो सकाा और स्टंप्स की घोषणा कर दी गई।

स्टंप्स के समय कप्तान विराट कोहली 124 गेंदों पर एक चौके की मदद से 44 और अजिंक्य रहाणे 79 गेंदों पर चार चौके की बदौलत 29 रन बनाकर नाबाद थे। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमिसन, ट्रेंट बोल्ट और नील वेगनर ने अब तक एक-एक सफलता हासिल की है।

India vs New Zealand WTC Final 2021, Day 3 Match

भारत की प्लेइंग इलेवन (India Playing XI): विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (उप कप्तान), रिषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन (New Zealand Playing XI): टॉम लेथम, डेवोन कॉन्वे, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वाटलिंग (विकेटकीपर), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, काइल जैमीसन, नील वैगनर, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट।