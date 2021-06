Live Cricket Score, India vs New Zealand, WTC Final, Day 4: शानदार फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे (54) के शानदार अर्धशतक से न्यूजीलैंड ने साउथम्पटन के द रोज बाउल में भारत के खिलाफ खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final) के फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन रविवार को दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में दो विकेट पर 101 रन बनाए। स्टंप तक भारत के स्कोर से 116 रन पीछे है। Also Read - Southampton Weather Update: रविचंद्रन अश्विन की पत्‍नी ने दी साउथम्‍पटन के मौसम के हाल की दी ताजा जानकारी

Also Read - 'WTC Final से पहले अभ्यास की कमी के वजह से भारतीय पेस अटैक को नुकसान हो रहा है'