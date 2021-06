भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) मुकाबले के पहले दिन का पहला सेशन बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच के पहले बिना एक भी गेंद का खेल हुए लंच की घोषण कर दी गई। Also Read - New Zealand जैसी दमदार टीम के खिलाफ चीजों को सरल रखना जरूरी: Rohit Sharma

विराट कोहली (Virat Kohli) और केन विलियमसन (Kane Williamson) की टीमों का मुकाबला देखने को बेताब क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। हालांकि कई फैंस इस पूरी स्थिति के हास्यापद पहलू को देखकर मीम्स के जरिए आईसीसी को ट्रोल कर रहे हैं। Also Read - WTC Final: पहला सेशन रद्द होने पर माइकल वॉन ने कहा- बारिश ने टीम इंडिया को बचा लिया; फैंस ने किया ट्रोल

दरअसल ये दूसरा मौका है जब कोई बड़ा आईसीसी मैच या टूर्नामेंट इंग्लैंड के अनिश्चित मौसम की भेंट चढ़ा है। साल 2019 विश्व कप के दौरान भी कई मैच बारिश के चलते रद्द हुए थे। गौरतलब है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया सेमीफाइनल मैच भी बारिश से प्रभावित हुए था। दो दिन तक चले उस मुकाबले में जीती कीवी टीम की हुई थी। Also Read - टीम की पिछले 2 वर्षों की प्रगति का प्रमाण है WTC फाइनल: Kane Williamson

The world map that ICC refers to, before selecting a venue for an important event pic.twitter.com/2JIoIxWSPe

Everyone is getting ready for #WTCFinal #INDvNZ Meanwhile rain: pic.twitter.com/4URCLDxkbz

Everyone is exited for the #WTC21 Rain : pic.twitter.com/TgAAtltNw3

It has been raining since the last few days in Southampton !

Day 1 of WTC Final expected to he washout! #INDvsNZ #WorldTestChampionship #WTCFinal2021 #June18#ICCWTCFinal #WTCFinal

Mean While Rain : pic.twitter.com/0lUsav1CGl

