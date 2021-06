ICC World Test Championship Final, India vs New Zealand: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (ICC World Test Championship Final) मुकाबला साउथम्प्टन (The Rose Bowl, Southampton) में शुरू होने जा रहा है. इससे पहले ही बीसीसीआई ने इस ऐतिहासिक मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. इस मैच में रिषभ पंत बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज उतरने जा रहे हैं, जबकि युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को भी मौका दिया गया है. Also Read - WTC फाइनल के लिए Sourav Ganguly ने सुझाई रणनीति, बताया टॉस जीतने पर क्या चुनें?

भारतीय टीम WTC के पहले संस्करण के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम का सामना करेगी, जिसने हाल ही में इंग्लैंड को उसके घर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराया था. भारत को हालांकि, फाइनल मैच से पहले यहां मैच अभ्यास का भी अवसर नहीं मिला. कोहली की सेना इस मैच में इंग्लैंड में अपने पुराने अनुभव के साथ उतरेगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग इलेवन: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (उप कप्तान), रिषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी.