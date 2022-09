India vs Pakistan Asia Cup 2022 Super-4 Match: भारत और पाकिस्‍तान के बीच रविवार को होने वाले सुपर-4 मुकाबले से एक दिन पहले पड़ोसी देश के पूर्व क्रिकेटर मोहम्‍मद हफीज (Mohammad Hafiz) ने लाइव टेलीविजन पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टोंट मारने का प्रयास किया. हफीज बीसीसीआई की फिरकी लेने के चक्‍कर में सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गए. दरअसल, वो एक टीवी डिबेट के दौरान बीसीसीआई को घर का कमाऊ पूत बता रहे थे। उन्‍होंने इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया. बस फिर क्‍या था. भारतीय फैन्‍स ने हफीज की सोशल मीडिया पर जमकर क्‍लास लगा दी.Also Read - LIVE Score SL vs AFG, Super-4, Asia Cup 2022 : आज लीग मैच का बदला लेना चाहेगा श्रीलंका, 7 बजे होगा टॉस

Better cricket? Pakistan won last test in SA-2007

won last test series in eng-1997

won last test match in australia-1995

won last odi series in eng-1974

won last odi series in aus-2002

won last odi series in nz-2011

but…but..better cricket?

— (@ItzGautam18) September 2, 2022