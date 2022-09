India vs Pakistan Asia Cup 2022: भारत और पाकिस्‍तान के बीच सुपर-4 में जारी एशिया कप मुकाबले के दौरान अचानक स्‍टार स्‍पोर्ट्स (Star Sports Down) का प्रसारण रुक गया. फैन्‍स इस महामुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते हैं लेकिन दो मिनट तक उन्‍हें लाइव टेलीकास्‍ट से वंचित रहना पड़ा. यह वक्‍या तीसरे ओवर के बाद सामने आया. स्‍टार स्‍पोर्ट्स की तरफ से की गई इस तकनीकी गलती के बाद फैन्‍स बुरी तरह भड़क गए. उन्‍होंने सोशल मीडिया के माध्‍यम से अपना गुस्‍सा निकाला. रोहित और केएल ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। पहले तीन ओवर के दौरान ही भारत का स्‍कोर बिना विकेट गंवाए 34 रन था। ऐसे में फैन्‍स दोनों कीबल्‍लेबाजी का लुत्‍फ उठा रहे थे।Also Read - IND vs PAK: दिनेश कार्तिक को क्यों किया बाहर, रोहित शर्मा पर भड़क रहे फैन्स! लेकिन यह है असली वजह

Star sports crashed ? — Sumit (@sumitsaurabh) September 4, 2022



इसी बीच अचानक से स्‍टार स्‍पोर्ट्स ने प्रसारण को रोक गया. ऐसा क्‍यों हुआ इस बात की जानकारी तो अभी नहीं मिल सकी है. माना जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण मैच का प्रसारण रुका. भारत की टीम ने सात ओवरों का खेल होने के बाद 71 रन बना लिए हैं. मैदान पर पूर्व कप्‍तान विराट कोहली के साथ सूर्यकुमार यादव डटे हुए हैं.

रोहित शर्मा 16 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए. वहीं उनके जोड़ीदार केएल राहुल ने भी 28 रन बनाए. उन्‍होंने रोहित के मुकाबले चार अतिरिक्‍त गेंदें खेली. दोनों ने पहले विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी बनाई.