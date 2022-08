India vs Pakistan, Asia Cup 2022: भले ही भारत-पाकिस्‍तान मुकाबले को लेकर दोनों देशों के फैन्‍स के प्रति राइवलरी हो लेकिन ग्राउंड पर दोनों टीमों के क्रिकेटर्स के बीच अलग ही कैमेस्‍ट्री नजर आती है। दोनों देशों के बीच खराब राजनायिक रिश्‍तों के चलते भारत और पाकिस्‍तान केवल एशिया कप और विश्‍व कप जैसे मंचों पर ही एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। रविवार को मैच के बाद भारतीय कप्‍तान विराट कोहली ने अनुरोध पर पाकिस्‍तान की टीम के क्रिकेटर हारिस राउफ को अपनी साइन की हुई जर्सी गिफ्ट की। सोशल मीडिया पर विराट के इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है। इस वाक्‍ये का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।Also Read - India vs Hong Kong, Asia Cup 2022: ये हॉन्‍ग कॉन्‍ग है या पाकिस्‍तान की बी-टीम!

विराट को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत की पाकिस्तान पर पांच विकेट की जीत के बाद 28 वर्षीय तेज गेंदबाज से बातचीत करते देखा गया जिसके बाद विराट ने जर्सी पर हस्ताक्षर किये और इसे तेज गेंदबाज को गिफ्ट किया.

Things we love to see ❤️

Haris Rauf got a signed jersey from Virat Kohli post the #INDvPAK game

(via @BCCI) pic.twitter.com/hdF4pw0Eyx

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 29, 2022