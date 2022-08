India vs Pakistan, Asia Cup 2022: एशिया कप में जब भारत की टीम पाकिस्‍तान का सामना करेगी तब फैन्‍स की जहन में बीते साल टी20 विश्‍व कप की यादें भी कुछ-कुछ ताजा होंगी. ऐसा होना लाजमी भी है क्‍यों एक तरफ उस मैच से पहले ‘मौका-मौका’ जैसे विज्ञापनों के माध्‍यम से पड़ोसी देश की फिरकी ली जा रही थी. वहीं, दूसरी तरफ बाबर आजम की टीम ने ना सिर्फ पहली बार भारत को विश्‍व कप जैसे मंच पर हराया बल्कि 10 विकेट से विराट एंड कंपनी को रौंद दिया. इस बार दोनों टीम के बीच किस टीम को जीत मिलने वाली है इसे लेकर पाकिस्‍तान के पूर्व विस्‍फोटक बल्‍लेबाज शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने अपनी प्रतिक्रिया दी.Also Read - क्‍या दिनेश कार्तिक को मिलनी चाहिए भारतीय टीम में जगह? पूर्व पाक क्रिकेटर ने दिया सीधा जवाब

आस्‍क लाला (#AskLala) के नाम से शाहिद अफरीदी इन दिनों सोशल मीडिया पर फैन्‍स के सवालों के जवाब दे रहे हैं. भारत-पाकिस्‍तान मुकाबले को अब केवल तीन दिन का ही वक्‍त बचा है. ऐसे में फैन्‍स के मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि इस बार कौन सी टीम को जीत मिलेगी. ऐसे ही एक फैन के सवाल के जवाब में शाहिद अफरीदी ने नपा-तुला जवाब दिया. अफरीदी ने कहा कि जो टीम कम ग‍लतियां करेगी उसे ही इस मैच में जीत मिलेगी. Also Read - मैं ड्रेसिंग रूम में जा पाता तो भारत 5वां मैच जरूर जीतता, इंग्‍लैंड टेस्‍ट सीरीज पर शास्‍त्री के बड़े बोल

Depends on who makes the least mistakes.

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 21, 2022