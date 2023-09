live

Asian Games 2023 Men’s Hockey India vs Pakistan Live Updates: खेल कोई भी हो लेकिन जब भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Hockey Match) भिड़ते हैं तो दोनों देशों के फैंस की निगाहें इस महामुकाबले पर टिक ही जाती हैं. एशियन गेम्स 2023 (Asian Games 2023) में आज भारत और पाकिस्तान की हॉकी के मुकाबलें में भिड़ंत हो रही है. पिछले मुकाबले में भारत ने जापान को 4-2 से हराकर अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए अपने पूल में टॉप पर कब्जा जमाया था.अब भारत पूल ए के अपने अगले मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैयार है.

भारत और पाकिस्तान के बीच 179 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 65 बार भारत को जीत मिली है. वहीं, पाकिस्तान ने 82 मैच जीते हैं. एशियन गेम्स के 15 मैचों में 4 बार भारत जीता है जबकि 8 बार पाकिस्तान ने बाजी मारी है. तीन मैच ड्रॉ रहे हैं.