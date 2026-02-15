  • Hindi
IND vs PAK T20 WC Live Score: कोलंबो में 7 बजे से शुरू होगा भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, अभिषेक शर्मा की हो सकती है वापसी

India vs Pakistan Live Score: टी 20 विश्वकप का 27वां मैच आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. ये मुकाबला कोलंबो के R. Premadasa Stadium में होना है.

Published: February 15, 2026 6:12 PM IST
India vs Pakistan Live Score
India vs Pakistan Live Score

T20 World Cup 2026 India vs Pakistan LIVE Score In Hindi: टी 20 विश्वकप का 27वां मैच आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. यह मुकाबला R. Premadasa Stadium में हो रहा है. इस मैच से तय होगा कि ग्रुप ए में कौन सी टीम टॉप पर रहेगी. भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव संभव है. कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा की वापसी हो सकती है, जबकि अर्शदीप सिंह या संजू सैमसन बाहर बैठ सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत की संभावित टीम में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह या कुलदीप यादव शामिल हो सकते हैं.

पाकिस्तान की संभावित टीम में सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, उस्मान तारिक और अबरार अहमद शामिल हैं.

अब तक का प्रदर्शन और रिकॉर्ड

दोनों टीमें अभी तक टूर्नामेंट में अजेय हैं. भारत ने पहले मैच में अमेरिका को 29 रन से और दूसरे मैच में नामीबिया को 93 रन से हराया. चार अंकों और बेहतर नेट रन रेट के साथ भारत अंक तालिका में पहले स्थान पर है.

पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स और अमेरिका को हराकर मजबूत शुरुआत की है और वह दूसरे स्थान पर है. टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 16 मैच हुए हैं, जिनमें भारत 13 बार जीता है. टी20 विश्व कप में भी भारत 8 में से 7 मुकाबले जीत चुका है, जिससे उसका रिकॉर्ड काफी मजबूत है.

