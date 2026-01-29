By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Australian Open 2026: टेनिस कोर्ट पर दिखी भारत vs पाकिस्तान जैसी तनातनी, महिला दिग्गज खिलाड़ियों ने नहीं मिलाए हाथ
ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला सिंगल के एक सेमीफाइनल में एलिना स्वितोलिना और एरिना सबालेंका के बीच यह मुकाबला था, जहां टेनिस के साथ-साथ दो प्रतिद्वंद्वी देशों की भावनाएं भी खेल का हिस्सा बन गईं.
क्रिकेट के मैदान पर भारत बनाम पाकिस्तान मैचों में आपने दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता का चरम खूब देखा होगा. यह सिर्फ मैच नहीं बल्कि दो देशों के जुनून और जज्बात का टकराव भी होता है. लेकिन पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले और फिर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के संबंधों में आई तल्खियों से दोनों की प्रतिद्वंद्विता का ग्राफ एक अलग ही दिशा में जाता दिखा है. भारत अब खेल भावना का सम्मान करते हुए सिर्फ क्रिकेट खेलता है और वह पाकिस्तानी खिलाड़ियों या अधिकारियों से न तो कोई संवाद करता है और न ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाता है.ऐसी ही प्रतिद्वंद्विता गुरुवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के टेनिस कोर्ट पर भी दिखाई दी. यहां यूक्रेन और बेलारूस की खिलाड़ियों के बीच हुए एक मैच में तनातनी साफ देखी गई और दोनों खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से न तो हाथ मिलाया और न ही कैमरे के एक फ्रेम में आने में दिलचस्पी दिखाई.
ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल का यह मुकाबला रॉड लेवर एरीना में खेला गया, जहां मैच से पहले ही दोनों देशों का तनाव खिलाड़ियों पर भी साफ दिख रहा था. यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और बेलारूस की एरिना सबालेंका के बीच यहां कोई हैंडशेक नहीं हुआ.
मैच से पहले महिला एकल की वर्ल्ड नंबर 1 बेलारूस की सबालेंका परंपरागत प्री-मैच फोटोशूट के लिए पॉल किड के साथ कोर्ट पर आई. लेकिन स्वितोलिना ने इस फोटो से दूरी बनाए रखी. इसके बाद जब दोनों खिलाड़ी कोर्ट पर पहुंचीं तो भी मैच की परंपरा माना जाना वाला हैंडशेक नहीं हुआ.
FOUR-MIDABLE @SabalenkaA roars into her fourth straight Australian Open final pic.twitter.com/ODeQqrGegy
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2026
बता दें 2022 से ही रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है और यूक्रेन इस युद्ध में बेलारूस की भूमिका को भी जिम्मेदार मानता है. तब से यूक्रेनी खिलाड़ी बेलारूस का बॉयकॉट करते हैं और वे सिर्फ खेल खेलकर उनसे उचित दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं.
Sabalenka given a Hindrance for grunting ????
Horrendous call,even Svitolina didn’t understand…and that too in a Grand slam semifinal..
Umpires need to chill ffs
— SK (@Djoko_UTD) January 29, 2026
रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन के सामने जब भी रूस या बेलारूस के खिलाड़ी सामने आए हैं तो उसने हाथ मिलाने की परंपरा लगभग खत्म कर दी है. एलिना स्वितोलिना इस मामले में सबसे मुखर रही हैं. वह कई बार खुलकर कह चुकी हैं कि ऐसे मैच उनके लिए भावनात्मक रूप से मुश्किल होते हैं और हाथ न मिलाना उनके लिए एक संदेश देने जैसा है.
Dominance from the No.1
Sabalenka takes the first set 6-2 and is one step closer to another #AusOpen final@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/f5fnBz97Lu
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2026
इस मैच की बात करें तो एरिना सबालेंका ने ने स्वितोलिना को हराकर लगातार चौथी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने यह मैच महज 1 घंटे 16 मिनट में 6-2, 6-3 के साथ सीधे सेटों में अपने नाम कर लिया. यहां मैच के दौरान भी तनाव साफ देखने को मिला, जब पहले ही सेट के चौथे गेम में एक मौके पर चेयर अंपायर ने एक रैली के दौरान सबालेंका की आवाज को बाधा करार देते हुए प्वॉइंट यूक्रेनी खिलाड़ी स्वितोलिना को दे दिया. सबालेंका ने इस पर अंपायर से बहस की और उन्होंने इस पर रिव्यू मांग लिया. लेकिन चेयर अंपायर का फैसला सही साबित हुआ.
