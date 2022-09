India vs Pakistan, Super Four, Match 2 : रविवार को एशिया कप 2022 के सुपर 4 मंच पर भारत और पाकिस्तान टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी. लीग स्टेज में भारत के खिलाफ पांच विकेट से हार का सामना करने के बाद पाकिस्तान टीम ने हांगकांग के खिलाफ जीत हासिल कर सुपर 4 में जगह बनाई है. जबकि टीम इंडिया लगातार दो मैच जीतकर ग्रुप ए की तालिका में शीर्ष पर है.Also Read - India vs Pakistan, Super Four, Asia Cup 2022 Live Streaming: कब और कहां देखें भारत vs पाकिस्तान टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

सुपर 4 मुकाबले से पहले प्लेइंग इलेवन में बदलाव करे तो टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच के हीरो रहे हार्दिक पांड्या को वापस लाना चाहेगी, जो कि हांगकांग के खिलाफ मैच का हिस्सा नहीं थे. हार्दिक के प्लेइंग इलेवन में लौटने के लिए रिषभ पंत या केएल राहुल में से किसी एक खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ सकता है. वहीं भारतीय टीम चोटिल रवींद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल को देगी. Also Read - टी20 विश्व कप के लिए अभी भी समय, रवींद्र जडेजा को बाहर करना गलत होगा : राहुल द्रविड़

भारतीय टीम अकेली चोटिल खिलाड़ियों की वजह से परेशान नहीं है, पाक टीम भी इस समस्या से गुजर रही है. शाहीन आफरीदी, वसीम अकरम के बाद अब शाहनवाज दहानी भी चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह मोहम्मद हसनैन को मौका मिलने की संभावना है. Also Read - भारत-पाक गेंदबाजों की तुलना पर राहुल द्रविड़ ने कहा- S से शुरू होता है वो शब्द लेकिन यहां नहीं बोल सकता

India vs Pakistan 2022 Match 4 Probable XIs:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अवेश खान, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह

पाकिस्तान: मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), बाबर आजम (कप्तान), फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, शादाब खान, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन

India vs Pakistan Asia Cup 2022 Dream11 Prediction

मोहम्मद रिजवान, सूर्यकुमार यादव (उपकप्तान), विराट कोहली, फखर जमान, बाबर आजम, हार्दिक पांड्या (कप्तान), मोहम्मद नवाज, शादाब खान, भुवनेश्वर कुमार, नसीम शाह, अर्शदीप सिंह