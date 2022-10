भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी वनडे मैच के दौरान चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की फिरकी का जादू देखने को मिला. कुलदीप की इस मैजिग गेंद से साउथ अफ्रीका के बल्‍लेबाज एडेन मारक्रम पूरी तरह से बीट हुए और उनकी गिल्लियां बिखर गई. शायद यादव को भी उम्‍मीद नहीं होगी कि गेंद इस कदर टर्न होगी. मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 40 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए. डेविड मिलर और हैनरिक क्‍लासेन ने आतिशी बल्‍लेबाजी कर भारतीय गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेले रखा.Also Read - LIVE IND vs SA 1st ODI Score, Lucknow: शुबमन गिल के बाद शिखर धवन भी सस्‍ते में आउट, मुश्किल में भारत

कुलदीप यादव 16वें ओवर में गेंदबाजी अटैक पर थे. उनके सामने एडेन मारक्रम की चुनौती थी. इस ओवर में पहले भी तीन गेंदों पर मारक्रम बल्‍ले और गेंद के बीच सही संपर्क कर पाने से चूके थे. वो भारतीय चाइनामैन गेंदबाज की गेंद को रीड नहीं कर पा रहे थे. आखिरी गेंद पर मारक्रम ने डिफेंस करने का प्रयास किया लेकिन गेंद बल्‍ले और पैड के बीच में से जगह बनाते हुए ऑफ स्‍टंप पर जा लगी. मारक्रम पांच गेंदों का सामना करने के बाद शून्‍य के निजी स्‍कोर पर डगआउट लौटे. Also Read - ऑस्‍ट्रेलिया नहीं गए और वनडे में भी नहीं मिला मौका, Deepak Chahar की गैरमौजूदगी से फैन नाराज

