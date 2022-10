India vs South Africa, 1st ODI : भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले कार्यवाहक कप्‍तान शिखर धवन पत्रकारों के बीच आए. इस दौरान धवन ने साफ किया कि उनका लक्ष्‍य अगले साल भारत में होने वाले 50 ओवरों के विश्‍व कप में अच्‍छा प्रदर्शन करना है. इस बड़े टूर्नामेंट के लिए धवन खुद को फिट रखते हुए अपना सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं. एक तरफ युवा टीम गुरुवार को शिखर धवन की कप्‍तानी में मैदान में उतरेगी. वहीं, दूसरी तरफ गुरुवार को ही वर्ल्‍ड कप अभियान के लिए रोहित शर्मा एंड कंपनी ऑस्‍ट्रेलिया के पर्थ के लिए फ्लाइट पकड़ेगी.Also Read - Ajinkya Rahane : दूसरी बार पिता बने रहाणे, दोनों बच्‍चों की बर्थ डेट में गजब का संजोग

शिखर धवन ने कहा ,'' खुशकिस्मत हूं कि मेरा इतना शानदार कैरियर रहा. मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अपना ज्ञान युवाओं के साथ बांटता हूं. अब मेरे लिये नयी जिम्मेदारी है लेकिन मैं चुनौतियों में अवसर तलाशता हूं और इसका आनंद लेता हूं. मेरा लक्ष्य 2023 विश्व कप है . मैं खुद को फिट रखना चाहता हूं और सकारात्मक रहना चाहता हूं .''

💬💬 ‘We have a good squad and it is great to see fresh energy and enthusiasm among the new players in the side’ – #TeamIndia captain @SDhawan25 ahead of the #INDvSA ODI series 👍 pic.twitter.com/IxuwGy5BBF

— BCCI (@BCCI) October 5, 2022