Live Score and Updates IND vs SA 1st Test: केएल राहुल ने पूरा किया शतक। केशव महाराज की गेंद पर चौके के साथ राहुल ने साउथ अफ्रीका की धरती पर शतक लगाया। अपनी पारी में राहुल ने 14 चौके और एक छक्‍का लगाया। विराट कोहली के आउट होने के बाद बल्‍लेबाजी के लिए आए अजिंक्‍य रहाणे भी आज अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्‍होंने आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। वो इस वक्‍त 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। खासबात ये है कि रहाणे आज केवल चौकों में डील कर रहे हैं। 20 रन उन्‍होंने पांच चौकों की मदद से बनाए। विराट कोहली 35 रन बनाकर हुए आउट हुए। इस बार भी लुंगी एनगिडी को विकेट मिला। स्लिप में लपके गए विराट। भारत का स्‍कोर इस वक्‍त तीन विकेट के नुकसान पर 199 रन है। नए बल्‍लेबाज के रूप में मयंक अग्रवाल मैदान में आए हैं। इससे पहले केएल राहुल ने आगे बढ़कर लांगऑन की दिशा में शानदार छक्‍का जड़ा। इसके साथ ही उन्‍होंने 90 रन पूरे कर लिए हैं। वो शतक से महज 10 रन दूर हैं।Also Read - IND vs SA 1st Test: अजहरुद्दीन को पछाड़ विराट कोहली बने भारत के लिए सर्वाधिक टॉस जीतने वाले कप्‍तान

सेंचुरियन टेस्‍ट में चायकाल तक भारत ने 57 ओवर बल्‍लेबाजी कर दो विकेट के नुकसान पर 157 रन बना लिए थे। पिछले सेशन में भारत ने मयंक अग्रवाल (60) और चेतेश्‍वर पुजारा (0) का विकेट गंवाया। लुंगी एनगिडी ने बैक टू बैक दो गेंदों पर साउथ अफ्रीका को सफलता दिलाई। इस वक्‍त विराट कोहली 19 और केएल राहुल 68 रन बनाकर खेल रहे हैं। मयंक अग्रवाल को एनगिडी ने एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया। इसके बाद नए बल्‍लेबाज के रूप में खेलने आए चेतेश्‍वर पुजारा अगली ही गेंद पर पीटरसन के हाथों लपके गए। भारत का स्‍कोर इस वक्‍त दो विकेट के नुकसान पर 117 रन है। इससे पहले मयंक अग्रवाल और केएल राहुल के बीच शतकी साझेदारी बनी। टीम इंडिया ने सेंचुरियन टेस्‍ट के पहले दिन दूसरे सेशन के दौरान अबतक बिना विकेट गंवाए 100 रन पूरे कर लिए हैं। मयंक अग्रवाल का अर्धशतक पूरा हो चुका है। वो इस वक्‍त 56 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ दूसरे छोर पर मौजूद केएल राहुल 39 रन बनाकर डटे हुए हैं। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को अभी भी मैच में अपने पहले विकेट की दरकार है। पहले सेशन का खेल भारत के नाम रहा। टीम इंडिया ने बिना विकेट गंवाए अबतक 83 रन बना लिए थे। Also Read - Live Score Gujarat Giants vs Dabang Delhi K.C.: दिन के पहले मुकाबले में दिल्ली से भिड़ रहा गुजरात

लंंच की घोषणा होने तक मयंक अग्रवाल 46 और केएल राहुल 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया। कप्‍तान विराट कोहली ने प्‍लेइंग इलेवन में अजिंक्‍य रहाणे को जगह दी है जबकि श्रेयस अय्यर को बाहर बैठाया गया है। Also Read - Virat Kohli का स्वभाव Kapil Dev की तरह आक्रामक, Rohit Sharma आज के Sunil Gavaskar: Ravi Shastriकोच

न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट में भारतीय टीम प्रबंधन ने रहाणे और इशांत को चोटिल बताकर बाहर कर दिया था लेकिन अगर वो रविवार को प्लेइंग इलेवन में स्थान नहीं बना पाते हैं तो यही माना जाएगा कि उन्हें बाहर किया गया है।

भारत ने दक्षिण अफ्रीका का पहला दौरा 1992 में किया था लेकिन वो अभी तक यहां टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। ऐसे में कोहली ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले कप्तान बनने के लिये कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे।