India vs South Africa: मोहाली में हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की शानदार पारी से टीम इंडिया ने इस श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली. 150 रनों का पीछा करते हुए भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर में आसानी से इस आंकड़ें को पार कर लिया. जीत के हीरो रहे कप्तान कोहली ने 52 गेंदों पर तीन छक्के और चार चौके की मदद से शानदार नाबाद 72 रन बनाए. कोहली के इस प्रदर्शन की सब तारीफ कर रहे हैं और इस लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) भी शामिल हो गए. अफरीदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ” बधाई हो @imVkohli. आप वास्तव में एक महान खिलाड़ी हैं, मैं आप की सफलता की कामना करता हूं. आप दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों का मनोरंजन करते रहें”.

Congratulations @imVkohli You are a great player indeed, wish you continued success, keep entertaining cricket fans all around the world. https://t.co/OoDmlEECcu

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) September 18, 2019