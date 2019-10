भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार शतक लगाया.

मयंक-पुजारा के अर्धशतकों से चाय काल तक भारत 168/2

मौजूदा टेस्ट सीरीज में मयंक का ये लगातार दूसरा शतक है. मयंक ने विशाखापत्तनम में खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में दोहरा शतक लगाया था. पुणे में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में मयंक ने 108 रन बनाए.

रोहित शर्मा का विकेट 25 के कुल स्कोर पर गिर जाने के बाद मयंक ने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी निभाई.

क्वार्टर फाइनल में हार के साथ कविता विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप से बाहर

शतक पूरा करने के बाद मयंक अधिक देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके. टी के तुरंत बाद मयंक को तेज गेंदबाज कगीसो रबाडा ने फाफ डु प्लेसिस के हाथों कैच कराया.

मयंक की इस पारी को देख सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटर्स सहित फैंस ने जमकर सराहा.

Mayank Agarwal vs South African teams in FIRST-CLASS cricket

220 – vs SA A, at B’luru in 2018

0, 28 – vs SA A, at Alur, in 2018

215, 7 – vs SA at Vizag, in 2019

105* – vs SA at Pune, TODAY#INDvSA #SAvIND #FreedomTrophy

— Abhishek Kumar (@abhik2593) October 10, 2019

Mayank gets to 100 and thoughts of another double come through. Probably he’s Rohit himself.#INDvSA

— Suneer (@suneerchowdhary) October 10, 2019

Agarwal continues his hunger for runs, double hundred followed by hundred against South Africa in the test series. pic.twitter.com/y6hNQpO2nl

— Johns (@CricCrazyJohns) October 10, 2019

Mayank Agarwal vs South African teams in FIRST-CLASS cricket

220 – vs SA A, at B’luru in 2018

0, 28 – vs SA A, at Alur, in 2018

215, 7 – vs SA at Vizag, in 2019

105* – vs SA at Pune, TODAY#INDvSA #SAvIND #FreedomTrophy

— Abhishek Kumar (@abhik2593) October 10, 2019

Mayank Agarwal did churn out 2051 domestic runs across all formats in 2017/18 season. Now he is doing it at Test cricket. #INDvsSA #Agarwal

— Gav Joshi (@Gampa_cricket) October 10, 2019

Mayank Agarwal shutting down his best friend KL Rahul’s Test career like… #INDvsSA pic.twitter.com/lE5CI4YMBE

— Jaideep 18 (@Jaideep_18) October 10, 2019

Mauke pe chaukha marne wale ko kehte hay #mayankagarwal

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 10, 2019

Another day, another century!

Proud of yet another Karnataka kid making big in Test Cricket.

Now make a stronger impact and embark on a consistent long career mate. You’re awesome! #MayankAgarwal pic.twitter.com/34rh9CsLhx

— V̲I̲R̲A̲J̲ (@virajkalkur) October 10, 2019

मयंक पहली बार घर में टेस्ट मैच खेल रहे हैं. तीन मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. भारत ने पहला टेस्ट मैच 203 रन से जीता था.