साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी-20 मैच में भारत को मिली करारी हार से भारतीय क्रिकेट प्रेमी नाराज हैं. 134 रनों का बचाव करने उतरी टीम इंडिया को शुरुआत में ही विकेट झटकने की दरकार थी मगर भारतीय गेंदबाज लाख कोशिशों के बाद भी यह करने में सफल नहीं हो सकें. दूसरी पारी के छठे ओवर में दीपक चाहर की ना-समझी से ये मैच और मुश्किल हो गया. दीपक ने रीजे हेंड्रिक्स को बॉल फेंकी जो सीधा उनके पैड पर जाकर लगी. इसके बाद दीपक की आत्मविश्वास से भरी अपील ने कप्तान कोहली को डीआरएस लेने पर मजबूर कर दिया. हालांकि, इस बॉल के बाद रीप्ले में ये साफ दिख रहा था कि ये गेंद स्टंप्स से बहुत बाहर गई है. इस चक्कर में भारत ने अपना रिव्यु बर्बाद कर दिया और इसके अगले ही ओवर में इसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा जब क्विंटन डी कॉक स्वीप मारने की कोशिश में फेल हो गए और गेंद सीधा पैड पर जाकर लगी.

भारत चाह कर भी अब रिव्यु नहीं ले सका क्योंकि इनके पास अब ऐसा कोई मौका नहीं बचा था. चाहर के इस हरकत पर फैन्स ने जम कर उन्हें सुनाया और ट्विटर पर ट्रोल करना भी शुरू कर दिया.

ये रहें कुछ ट्वीट्स :

Deepak Chahar has no idea about where his own delivery is heading. Ridiculously forcing Kohli to take the review. And Pant’s role in this whole thing is more confusing as he has the best idea of the ball’s direction among the fielders #INDvSA

Deepak Chahar – Pant forces #Kohli to take a very bad DRS!

After watching the review, Kohli hides his face with the cap and feels embarrassed.

And the whole stadium started chanting one name. #Dhoni ❤️🔥✌️#INDvsSA

— Divyanshu Tiwari (@DiTi280500) September 22, 2019