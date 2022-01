जोहानिसबर्ग टेस्ट (India vs South Africa) की दूसरी पारी से पहले अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) घोर दबाव में थे. दोनों ही बल्लेबाज लंबे समय से रन नहीं बना पा रहे हैं. इस टेस्ट की पहली पारी में जब दोनों फ्लॉप हुए तो सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) समेत कई क्रिकेट पंडितों ने यह बोल दिया कि दोनों ही बल्लेबाजों के पास इस टेस्ट की अगली पारी अपना करियर बचाने या गंवाने वाली पारी होगी. लेकिन जब दोनों खिलाड़ी दूसरी पारी में क्रीज पर उतरे तो दोनों ने ही अपनी-अपनी फिफ्टी जड़कर भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया.Also Read - Rishabh Pant विकेट के पीछे से करते रहे Sledge, मार्करम ने जवाबी हमला किया तो बोले- 'मुंह बंद कर'

इस शानदार पारी के बाद चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट की पुरानी और मशहूर कहावत को याद दिलाया. उन्होंने कहा, 'फॉर्म अस्थाई है लेकिन 'क्लास' स्थाई है' और यह उनके और अजिंक्य रहाणे के लिए पूरी तरह से सटीक बैठती है. बता दें जब इन दोनों खिलाड़ियों को क्रीज पर उतरने का मौका मिला तो भारत दबाव में आ चुका था लेकिन दोनों ने तेजी से रन बनाने की अपनी क्लास दिखाई और भारत को दूसरे टेस्ट में जीत की दौड़ में बनाए रखा.

पुजारा और रहाणे के अर्धशतकों और दोनों के बीच 111 रन की साझेदारी से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिये 240 रन का लक्ष्य दिया है. यह पूछने पर कि क्या उन्हें और रहाणे को दबाव महसूस हो रहा था क्योंकि महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने कहा था कि दूसरी पारी उनके लिये अंतिम मौका हो सकती है. पुजारा ने इस पर दिन का खेल समाप्त होने पर सकारात्मक जवाब दिया, 'हमें खुद पर पूरा भरोसा है और टीम प्रबंधन का भी हमें पूरा सहयोग है. हम हमेशा सन्नी भाई से सीखते रहते हैं और जब भी मैंने उनसे बात की है, वह हमेशा समर्थन करते रहे हैं.'

उन्होंने कहा, ‘हां, ऐसा भी समय होता है, जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हो, इसमें सवाल उठेंगे लेकिन हम आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी हैं. मैं और अजिंक्य, हम जानते हैं कि हम अपने खेल के प्रति कड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक कहावत है ‘फॉर्म अस्थायी है लेकिन ‘क्लास’ स्थायी’ फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज पर्मानेंट और यह यहां सटीक बैठती है.’

(इनपुट: भाषा)