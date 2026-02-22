  • Hindi
भारत बनाम साउथ अफ्रीका लाइव स्कोर: सुपर-8 का सुपर मुकाबला, कुछ पलों में टॉस

T20 World Cup 2026 India vs South Africa LIVE Score In Hindi (भारत बनाम साउथ अफ्रीका लाइव स्कोर अपडेट्स): टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 स्टेज की शुरूआत आज हो रही है.

Published date india.com Updated: February 22, 2026 6:31 PM IST
T20 World Cup 2026 India vs South Africa LIVE Score In Hindi (भारत बनाम साउथ अफ्रीका लाइव स्कोर अपडेट्स): टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 की शुरुआत 21 फरवरी से होने जा रही है. इस राउंड में भारत अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी. खास बात यह है कि दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही हैं और एक भी मैच नहीं हारी हैं. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक माना जा रहा है, क्योंकि किसी एक टीम की जीत का सिलसिला यहां जरूर टूटेगा और सुपर-8 की रेस और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी.

यह हाई-वोल्टेज मैच गुजरात के अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदानों में से एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान शाम 6:30 बजे मैदान पर उतरेंगे. स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती हैं.

भारतीय टीम की कप्तानी स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव संभालेंगे, जो अपनी तेज बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं. वहीं साउथ अफ्रीका की कमान एडन मार्करम के हाथों में होगी. दोनों कप्तान शानदार फॉर्म में हैं और अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे. अगर आप यह मैच देखना चाहते हैं, तो इसे टीवी के साथ-साथ मोबाइल फोन पर भी लाइव देखा जा सकता है, जहां कई प्लेटफॉर्म्स फ्री स्ट्रीमिंग की सुविधा दे रहे हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग 11: ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, एनरिक नोर्त्जे, क्वेना मफाका

  • Feb 22, 2026 6:31 PM IST

    T20 World Cup 2026 India vs South Africa LIVE Score: टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आ चुके हैं. पिच के करीब प्रेजेंटर और मैच रेफरी के साथ कर रहे हैं गुप्तगू….

  • Feb 22, 2026 6:19 PM IST

    T20 World Cup 2026 India vs South Africa LIVE Score: कैसा है अहमदाबाद का मौसम?

    शनिवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिससे फैंस चिंतित थेले, किन अहमदाबाद में रविवार, 22 फरवरी को मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है और बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए मैच बिना रुकावट खेला जाएगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

