रांची में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में दूसरे दिन तेज गेंदबाज उमेश यादव का जलवा देखने को मिला. यादव ने टेस्‍ट मैच में टी20 वाली पारी खेली. इस पारी को देखकर फैन्‍स ही नहीं बल्कि कप्‍तान विराट कोहली भी हैरान रह गए और मैच के दौरान अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए.

7वें विकेट के रूप में रवींद्र जडेजा के आउट होने के बाद उमेश यादव बल्‍लेबाजी के लिए आए. उस वक्‍त भारत का स्‍कोर 450 रन था. कप्‍तान कोहली ने पहले ही अपने टैलेंडर्स को तेजी से रन बनाने के निर्देश देकर मैदान पर भेजा था.

यादव ने कप्‍तान के आदेश का पालन पूरी तरह से किया. उन्‍होंने 10 गेंद पर 31 रन की विस्‍फोटक पारी खेली. इस दौरान उन्‍होंने पांच छक्‍के लगाए. यादव ने प्रत्‍येक गेंद पर हवाई शॉट लगाने का प्रयास किया.

Best tribute to @virendersehwag sir on his bthday by Umesh Yadav#HappybirthdaySehwag #virendersehwag #indiavssouthafrica pic.twitter.com/niVTwpC4fT

