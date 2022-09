India vs South Africa भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार से तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. रोहित शर्मा के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम टी20 वर्ल्‍ड कप से पहले आखिरी सीरीज में नजर आएगी. छह अक्‍टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज में किसी भी वर्ल्‍ड कप टीम के सदस्‍य को जगह नहीं दी गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो वनडे सीरीज में शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को कप्‍तान बनाया जाना लगभग तय है. संजू सैमसन (Sanju Samson) उनकी टीम के उपकप्‍तान होंगे.Also Read - IND vs SA 1st T20I Live Streaming : किस चैनल पर आएगा भारत vs साउथ अफ्रीका मैच? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

इनसाइड स्‍पोर्ट्स की खबर के मुताबिक रोहित शर्मा और विराट कोहली सहित तमाम टी20 विश्‍व कप टीम के खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्‍सा नहीं होंगे. एक बीसीसीआई अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि आमतौर पर शिखर धवन को वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया में वैकप्लिक कप्‍तान के रूप में इस्‍तेमाल किया जाता रहा है. इस बार भी चयनकर्ता उन्‍हीं की सेवाएं लेने जा रहे हैं. Also Read - विराट कोहली का हर मैच के साथ आत्मविश्वास बढ़ रहा है : संजय मांजरेकर

संजू सैमसन ने आज न्‍यूजीलैंड ए के खिलाफ आखिरी अनधिकृत वनडे मैच के दौरान अर्धशतकीय पारी खेली है. वो इस वनडे टीम के कप्‍तान भी थे. आज मैच के साथ ही इंडिया ए बनाम न्‍यूजीलैंड ए सीरीज का भी अंंत हो जाएगा. इसके बाद 28 सितंबर को चयनकर्ता साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का चयन करने के लिए बैठेंगे. Also Read - IND A vs NZ A: शार्दुल ठाकुर ने ठोका विस्‍फोटक अर्धशतक, संंजू सैमसन ने भी जड़ी फिफ्टी

संजू सैमसन के अलावा इग्‍लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे शुबमन गिल भी इस सीरीज में उपलब्‍ध रहेंगे. गिल बैक टू बैक दो वनडे सीरीज में प्‍लेयर ऑफ द सीरीज रह चुके हैं. वेस्‍टइंडीज और जिम्‍बाब्‍वे में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था.