नयी दिल्ली: कप्तान क्विंटन डि काक के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए शनिवार को यहां पहुंची. तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने ट्वीट किया कि भारत में आकर रोमांचित महसूस कर रहा हूं और फिर क्रिकेट खेलने का इंतजार है.

Excited to be back in India and looking forward to playing cricket again 🇿🇦🇮🇳

— Kagiso Rabada (@KagisoRabada25) September 7, 2019