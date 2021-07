Ishan Kishan ODI Debut with hitting Six: विकेटकीपर बल्‍लेबाज इशान किशन ने भारत के लिए आज अपने वनडे डेब्‍यू मैच को ऐतिहासिक बना दिया. बल्‍लेबाजी के लिए आए इशान किशन ने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर शानदार छक्‍का जड़कर सभी को चौंका दिया. आज इशान का जन्‍मदिन भी है. उन्‍हें अपने जन्‍मदिन पर वनडे डेब्‍यू का मौका मिला है.Also Read - Watch Video: इशान किशन, सूर्यकुमार यादव के डेब्‍यू पर Rahul Dravid का भावुक संदेश, 'ये केवल आपके...'

बता दें कि आज से ठीक चार महीने पहले यानी 18 मार्च के दिन ही इशान किशन ने भारतीय टीम में अपना टी20 डेब्‍यू किया था. उस मैच में इशान ने चौके के साथ अंतरराष्‍ट्रीय करियर की शुरुआत की थी. यह पहला मौका नहीं है जब भारतीय विकेटकीपर ने इस विस्‍फोटक अंदाज में अपना करियर शुरू किया हो.

A six on the first ball he faces in ODI cricket 🤩

Birthday boy introduces himself in style 😎

Tune into #SonyLIV now 👉 #SLvsINDonSonyLIV #SLvIND #IshanKishan #Six

— SonyLIV (@SonyLIV) July 18, 2021