Shikhar Dhawan becomes 2nd Oldest to debut as Captain for India: बाएं हाथ के बल्‍लेबाज शिखर धवन ने आज श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के साथ भारतीय टीम के कप्‍तान के तौर पर डेब्‍यू किया है. वो वनडे क्रिकेट में भारत का नेतृत्‍व करने वाले 25वें कप्‍तान बन गए हैं. धवन ने कप्‍तानी में डेब्‍यू के साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी बनाया.Also Read - श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले बोले कप्तान धवन- राणातुंगा के बयान में हमें फर्क नहीं पड़ता

शिखर धवन (Shikhar Dhawan) भारतीय टीम के वनडे कप्‍तान बनने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. शिखर धवन 35 साल और 225 दिन की आयु में राष्‍ट्रीय टीम की कमान संभाल रहे हैं. इस फेहरिस्‍त में हेमू अधिकारी सबसे आगे हैं. हेमू अधिकारी 1959 में भारत की कमान संभाली थी. उस वक्‍त वो 39 साल के थे. Also Read - Sri Lanka vs India: श्रीलंकाई कप्तान ने कहा- भारत के खिलाफ बराबरी का मुकाबला होगा

शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने आज टीम का नेतृत्‍व करने के साथ ही मोहिंदर अमरनाथ, वीनू माकंड, विजय हजारे, सीके नायडू, लाला अमरनाथ, इफ्तिखार अली खान पटौदी को पीछे छोड़ दिया है. इन सभी ने 36 साल की उम्र में पहली बार भारतीय टीम की कमान संभाली थी. Also Read - IND vs SL 1st ODI LIVE Streaming: कब और कहां देखें भारत-श्रीलंका के बीच होने वाला पहला वनडे मैच

भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली इस वक्‍त इंग्‍लैंड में हैं, जहां उन्‍हें सीनियर टीम के साथ चार अगस्‍त से मेजबान टीम के खिलाफ पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज में उतरना है. रोहित शर्मा के भी इंग्‍लैंड में ही होने के कारण श्रीलंका दौरे के लिए शिखर धवन को भारतीय टीम का कप्‍तान बनाया गया है.

इस दौरे पर भुवनेवर कुमार भारतीय टीम के उपकप्‍तान हैं. टीम इंडिया का नेतृत्‍व कोचिंग में राहुल द्रविड़ कर रहे हैं. मुख्‍य कोच रवि शास्‍त्री इस वक्‍त विराट एंड कंपनी के साथ इंग्‍लैंड में हैं. भारतीय टीम ने श्रीलंका दौरे पर आईपीएल स्‍टार्स को मौका दिया है.