भारत और श्रीलंका (IND vs SL) की टीमें अब से कुछ देर में दूसरे वनडे मैच के लिए आमने-सामने होंगी. श्रीलंका ने यहां एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. रविवार को शुरू हुई तीन मैचों की इस वनडे सीरीज में भारत ने जीत से आगाज किया था और अब वह 1-0 से सीरीज में आगे है. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर पहुंची भारतीय टीम (India Tour of Sri Lanka) ने पहले ही मैच में खेल के हर क्षेत्र में खुद को साबित किया था. एक बार फिर टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड मेजबान टीम पर हावी होना चाहेगी. इस मैच में पल-पल के लाइव अपडेट्स आप यहां जान सकते हैं.Also Read - Sri Lanka vs India, 2nd ODI: फर्नाडो-असलंका की अर्धशतकीय पारियों के दम पर श्रीलंका ने बनाए 275/9 रन