India vs Sri Lanka, 2nd T20I: भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच जारी टी20 सीरीज में कोरोना वायरस (Covid-19) की एंट्री के बाद खलल पड़ गया है. ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya Covid-19 Positive) के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्‍हें क्‍वारंटीन कर दिया गया है. मंगलवार को होने वाले मैच को भी अब बुधवार यानी 28 जुलाई तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया है.Also Read - India vs England: क्रुणाल पांड्या के संक्रमित होने से इंग्‍लैंड में भारत के अभियान पर भी पड़ सकता है असर, जानें वजह

क्रुणाल पांड्या के इस तरह टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद टीम मैनेजमेंट ऐसे क्रिकेटर्स का पता लगा रहा है जो उनके साथ करीबी संपर्क में आए थे. ऐसे आठ भारतीय क्रिकेटर्स को एकांतवास में भेज दिया गया है. पूरी भारतीय टीम का आरटीपीसीआर टेस्‍ट (RT-PCR Test) कराया गया है. जिसकी रिपोर्ट आज रात तक आ सकती है. Also Read - Krunal Pandya Covid-19 Health Update: क्रुणाल पाड्या ने की है बदन दर्द की शिकायत, गला भी है खराब, हालांकि…

भारतीय टीम के हर सदस्‍य को उनके कमरे में ही क्‍वारंटीन कर दिया गया है. जिन आठ भारतीय क्रिकेटर्स के कोरोना संक्रमित होने का खतरा है उनमें सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इशान किशन, देवदत्‍त पडीक्‍कल, कृष्‍णप्‍पा गौतम शामिल हैं. Also Read - IND vs SL: श्रीलंका में Krunal Pandya कोरोना पॉजिटिव, दूसरा टी20 मैच स्थगित

युवाओं की लग जाएगी लौटरी

क्रुणाल पांड्या के स्‍थान पर कोच राहुल द्रविड़ भारतीय टीम में कृष्‍णप्‍पा गौतम को मौका दे सकते हैं. इसके अलावा राहुल चाहर भी मध्‍यक्रम में इस भूमिका के लिए फिट बैठते हैं. आईपीएल स्‍टार नितीश राणा को भी मध्‍यक्रम में जगह दी जा सकती है.

…एक से ज्‍यादा खिलाड़ी संक्रमित पाए गए तो ?

अगर एक से अधिक भारतीय क्रिकेटर्स आगामी आरटीपीसीआर रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो टीम इंडिया को अगले दो मैचों में 11 खिलाड़ी मैदान में उतारने का भी संकट पैदा हो सकता है. ऐसी स्थिति में टीम में मौके की बाट जोह रहे युवा खिलाड़ी रुतुराज गायवाड़, वरुण चक्रवर्ती, चेतन सकारिया को मौका मिल सकता हैं.