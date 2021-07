India vs Sri Lanka 3rd T20I Sandeep Warrier Debut: श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया (India vs Sri Lanka) आज इस दौरे का तीसरा टी20 मैच खेल रही है. यह इस दौरे भारतीय टीम का आखिरी मैच भी है. इस मैच में आज केरल के युवा तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर (Sandeep Warrier) को डेब्यू का मौका मिला है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. वैसे बुधवार को भी टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की थी लेकिन उसे याहं 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. 3 मैचों की यह टी20 सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. यह इस सीरीज का निर्णायक मैच है और आज जीतने वाली टीम इस सीरीज पर भी अपना कब्जा जमाएगी.Also Read - 19, 6, 8, 2, 23, 15, 10, 27, 7, 0 संजू सैमसन के फ्लॉप टी20 करियर पर भड़के फैन्‍स, इस तरह निकाला गुस्‍सा

संदीप वॉरियर (Sandeep Warrier) की अगर बात करें तो इस दौरे पर वह बतौर नेट गेंदबाज आए थे. लेकिन मंगलवार को जब क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) कोरोना वायरस से पॉजिटिव हुए तो उनके समेत कुल 9 खिलाड़ियों को क्वॉरंटीन में जाना पड़ा. इसके बाद भारत ने अपने नेट गेंदबाजों को टीम इंडिया में शामिल कर लिया. संदीप वॉरियर (Sandeep Warrier) को किस्मत का धनी ही कहा जाएगा कि टीम में पहली बार शामिल होने के बाद उन्हें अगले ही दिन प्लेइंग XI में खेलने का मौका मिल गया. Also Read - Live Updates, India vs Sri Lanka, 3rd T20I: भारत के हालत पतली, सभी बल्‍लेबाज लौटे डगआउट

