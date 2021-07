Krunal Pandya Tests Postive for Covid 19: भारत और श्रीलंका (IND vs SL T20i Series) के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच उस वक्त स्थगित करना पड़ा है, जब भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए. अब अगर टीम के बाकी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो उस सूरत में दूसरा टी20 मैच बुधवार को आयोजित होने की उम्मीद है.Also Read - IND vs SL 2nd T20I: दोनों टीमों के इन खिलाड़ियों पर होगी खास नजरें...

न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) कोविड- 19 (Covid 19) टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके चलते फिलहाल दोनों टीमों को आइसोलेशलन में भेज दिया गया है.

इस सूत्र ने कहा, 'क्रुणाल (Krunal Pandya) का टेस्ट पॉजिटिव आया है और इसके चलते मंगलवारो को खेले जानने वाला दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच स्थगित कर दिया गया है, अब अगर बाकी के सभी टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो यह मैच बुधवार को आयोजित होगा.' बीसीसीआई (BCCI) ने अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल पर इस मामले की पुष्टि कर दी है.

बता दें सीमित ओवरों की सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर आई टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. इसके बाद बीते रविवार से 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हुई थी, जिसमें भारत ने मेजबान टीम को 38 रनों से मात देकर इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी.

The second #SLvIND T20I has been postponed by a day after Krunal Pandya tested positive for Covid-19.

Details 👇

— ICC (@ICC) July 27, 2021