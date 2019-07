लीड्स: एक विश्व कप में सर्वाधिक पांच शतक लगाने वाले रोहित शर्मा और केएल राहुल के सैकड़ों की मदद से भारत ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में शनिवार को श्रीलंका को सात विकेट से हरा दिया. सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी श्रीलंका ने एंजेलो मैथ्यूज के शतक की मदद से सात विकेट पर 264 रन बनाये थे. जवाब में भारत ने 43 . 3 ओवर में तीन विकेट खोकर 265 रन बनाये. भारत फिलहाल नौ मैचों में 15 अंक लेकर अंकतालिका में शीर्ष पर है लेकिन अगर आस्ट्रेलिया दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है तो भारत दूसरे स्थान पर आ जायेगा. भारत को शीर्ष पर रहने पर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से और दूसरे स्थान पर रहने पर इंग्लैंड से खेलना होगा.

