India vs Sri Lanka, Super Four, Match 3: एशिया कप के सुपर 4 राउंड के पहले मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. अब फाइनल में पहुंचने के लिए उसे दोनों मैच जीतने होंगे और अपने बेहतर रन रेट का ख्याल रखना पड़ेगा. भारत को अब लीग स्टेज में ग्रुप B से यहां आईं दो टीमों श्रीलंका और अफगानिस्तान से मुकाबला करना है. टीम इंडिया मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ दुबई के मैदान पर मैच खेलने उतरेगी. पाकिस्तान से हार चुकी टीम इंडिया अब श्रीलंका को हर हाल में मात देकर टूर्नामेंट में वापसी को बेकरार होगी.Also Read - Asia Cup Ind Vs Pak: फिर बेशर्म हुआ पाकिस्तान, अर्शदीप सिंह के खिलाफ नफरत फैलाने की कर रहा गंदी करतूत

दूसरी ओर श्रीलंका की टीम यहां अफगानिस्तान को हराकर आई है और अब वह अपनी विजयी लय कायम रखना चाहेगी. दसुन शनाका की कप्तानी में खेल रही इस टीम के पिछले दो मैचों को देखें तो अब यह लड़ती नजर आ रही है और वह भी निडर होकर क्रिकेट खेलना चाहती है. लीग स्टेज में अफगानिस्तान से हारने के बाद उसने पहले बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया और फिर सुपर 4 राउंड के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान से अपनी लीग स्टेज की हार का बदला भी ले लिया. अब भारत जैसी मजबूत टीम को हराकर वह एशिया कप के खिताब पर अपनी दावेदारी ठोकना चाहेगी. Also Read - INDvsPAK: पाकिस्तान की जीत पर एक्टर नकुल मेहता ने ऐसे दी बधाई, चिढ़े पड़ोसी मुल्क के ट्विटर यूजर्स

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई गलतियां कीं, जिसका खामियाजा उसे मैच हारकर चुकाना पड़ा. अब टीम इंडिया इन गलतियों को दुरुस्त करने पर विचार कर रही होगी. ऐसे में यह मैच भी रोमांचक होने की उम्मीद है. जानें-कब और कहां देख सकते हैं इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग… Also Read - IND vs PAK Super 4 : सुपर 4 में हार से भारत की शुरुआत, पाकिस्तान ने टीम को 5 विकेट से हराया | Watch Video

live streaming details of India vs Sri Lanka Asia Cup 2022 match:

कब खेला जाएगा भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2022 मैच?

भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2022 का मैच मंगलवार, 6 सितंबर, 2022 को खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2022 मैच?

भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2022 का मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम, दुबई में खेला जाएगा.

किस समय शुरू होगा भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2022 मैच?

भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2022 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. टॉस शाम सात बजे होगा.

किन टीवी चैनलों पर प्रसारित होगा भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2022 का मैच?

भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2022 मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 3 और स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट एचडी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा.

भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2022 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप 2022 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार (Hotstar App) पर उपलब्ध होगी.

