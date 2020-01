श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में चुने गए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन चार साल के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं। साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने के बाद सैमसन पहली बार प्लेइंग इलेवन में शामिल हुए हैं।

सैमसन को रिषभ पंत की जगह श्रीलंका के खिलाफ पुणे वनडे की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। जिससे फैंस बेहद खुश हैं। कप्तान विराट कोहली के प्लेइंग इलेवन का ऐलान करने के बाद सैमसन का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा।

कई फैंस सैमसन का नाम प्लेइंग इलेवन में देखकर हैरान हुए लेकिन ज्यादातर फैंस ने केरल के इस खिलाड़ी को मौका मिलने पर खुशी जताई।

73 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले संजू भारत के लिए सबसे ज्यादा मैचों के अंतर में दो टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड तेज गेंदबाज उमेश यादव के नाम था, जिन्होंने 2012 से 2018 के बीच 65 मैचों के अंतर में दो टी20 मैच खेले थी।

When Sanju Samson played last T20I for India, Rishabh Pant was looking for college after board results. #INDvSL — Silly Point (@FarziCricketer) January 10, 2020

Rishabh Pant after seeing Sanju Samson in the playing XI. #INDvSL pic.twitter.com/s2NXJsazLe — Kishan Jhunjhunwala (@Jhunjhunastic) January 10, 2020

Rishab pant when he sees Sanju samson is playing in #INDvSL pic.twitter.com/0Go2TpDAPb — Jeetu bhaiya (@gentleman_jitu) January 10, 2020