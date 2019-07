लीड्स: बेहतरीन फॉर्म में चल रहे भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बार फिर आईसीसी विश्व कप-2019 में रनों की रेस में अव्वल स्थान हासिल कर लिया है. रोहित ने शनिवार को हेडिंग्ले में श्रीलंका के खिलाफ जारी मैच में बेहतरीन पारी खेल इस विश्व कप 600 का आंकड़ा पार कर लिया. वह अब इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने शानदार शतक जड़ा, जबकि उनके साथ लोकश राहुल ने भी अर्धशतक जमाया. दोनों अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं.

This is Rohit Sharma’s fifth century of the tournament, first batsman ever to achieve this feat. https://t.co/Grxroflbte

— ANI (@ANI) July 6, 2019