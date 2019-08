एंटीगा: भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत अपने पहले मैच में आज यहां सर विवियन रिचर्डस स्टेडियम में वेस्टइंडीज का सामना करेगी. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. चेतेश्वर पुजारा और आजिंक्य रहाणे सात महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे. उन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज-ए के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था.

They’re No.1 on the @MRFWorldwide ICC Test Team Rankings. Can they soon get to the top on the Championship table as well? #WIvIND pic.twitter.com/McPQVGnv1C

India begin their #WTC21 campaign today against West Indies!

भारतीय टीम फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर-1 टीम है और शीर्ष पायदान पर अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहेगी. वनडे एवं टी-20 सीरीज में करारी हार झेलने के बाद मेजबान टीम का मनोबल कम है. कप्तान विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और वनडे सीरीज में उन्होंने लगातार दो शतक लगाए. वह टेस्ट मैच में अगर एक और शतक जड़ते हैं तो एक कप्तान के रूप में शतक लगाने के मामले में आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की बराबरी कर लेंगे. कोहली ने भारतीय कप्तान के रूप में कुल 18 टेस्ट शतक जड़े हैं, जबकि पोंटिंग के नाम 19 शतक हैं.

Will it be Rohit Sharma or Hanuma Vihari in the XI today?

Virat Kohli wasn’t giving too much away, but he had praise for both players. #WIvINDhttps://t.co/2k0h00fwqe

