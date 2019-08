India Vs West Indies Test Match: एंटीगा के नार्थ साउंड मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को मेजबान टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई. दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज 59 रन खेल चुका था. उसने इस दौरान 8 विकेट खोकर 189 रन बनाए. भारत ने पहली पारी में 297 रन बनाए थे. इस तरह मेजबान टीम भारत से अब भी 108 रन पीछे है. दिन का खेल खत्म होने के समय कप्तान जेसन होल्डर 10 और मिगुल कमिंस बिना खाता खेले क्रीज पर मौजूद थे.

इस पूरे मैच में भारत की ओर से तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा कहर बनकर बरसे. ईशांत अब तक पांच विकेट झटक चुके हैं. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा को एक-एक विकेट मिले. इस मौच में ही जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया. वह सबसे कम मैच में 50 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए.

