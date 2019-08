एंटिगा: वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने यहां सर विवियन रिचर्डस स्टेडियम में भारत के खिलाफ गुरुवार से शुरू हुए पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत भारत का यह पहला टेस्ट मैच है. मेजबान वेस्टइंडीज के लिए शमर ब्रुक्स अपना पदार्पण करने जा रहे हैं. मेजबान टीम चार तेज गेंदबाजों के साथ उतर रही है.

India vs West Indies 1st test match: West Indies have won the toss and elected to field first pic.twitter.com/q5vBdWt9yf

