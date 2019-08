लॉडरहिल (फ्लोरिडा): रोहित शर्मा के अर्धशतक के बाद कृणाल पंड्या की उम्दा गेंदबाजी से भारत ने वर्षा से प्रभावित दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस पद्धति के तहत 22 से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली. भारत के 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने जब 15 . 3 ओवर में चार विकेट पर 98 रन बनाए थे जब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा जो दोबारा शुरू नहीं हो पाया. डकवर्थ लुईस पद्धति के तहत इस समय बराबरी का स्कोर 120 रन था. कृणाल ने 3.3 ओवर में 23 रन देकर दो विकेट चटकाए. वाशिंगटन सुंदर (12 रन पर एक विकेट) और भुवनेश्वर कुमार (सात रन पर एक विकेट) ने भी उनका अच्छा साथ निभाया.

वेस्टइंडीज की ओर से रोवमैन पावेल ने 54 रन की पारी खेलने के अलावा निकोलस पूरण (19) के साथ तीसरे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी भी की लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. इससे पहले भारत ने रोहित की 51 गेंद में छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से 67 रन की पारी की बदौलत पांच विकेट पर 167 रन बनाए. रोहित ने शिखर धवन (23) के साथ पहले विकेट के लिए 67 और कप्तान विराट कोहली (28) के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की. कृणाल पंड्या ने भी अंत में 13 गेंद में नाबाद 20 रन बनाए. रोहित अपनी इस पारी के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बने. उनके नाम पर अब 107 छक्के दर्ज हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (105) को पीछे छोड़ा. वेस्टइंडीज की ओर से ओशेन थामस (27 रन पर दो विकेट) और शेल्डन कोटरेल (25 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाए.

