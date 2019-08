पोर्ट आफ स्पेन: अपने कैरियर का संभवत: आखिरी वनडे खेल चुके क्रिस गेल की आक्रामक पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ बारिश के कारण रोके गए तीसरे और आखिरी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 22 ओवर में दो विकेट पर 158 रन बना लिये थे. इस दौरे पर मौसम का मिजाज लगातार की बिगड़ा हुआ रहा है. इस मैच में भी दो बार खेल रोकना पड़ा.

India have pulled things back well after that early onslaught from Chris Gayle and Evin Lewis, but after 22 overs, West Indies are well paced at 158/2. #WIvIND UPDATES 👇 https://t.co/9qllLXKgDt pic.twitter.com/uXmiNRFAiK

वेस्टइंडीज ने टास जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था. गेल भारतीय गेंदबाजों की धुनाई के इरादे से ही उतरे थे. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और खलील अहमद सभी की गेंदों पर रन बनाये. स्पिनर युजवेंद्र चहल अकेले भारतीय गेंदबाज थे जो गेल को बांधकर रख सके. गेल ने अपनी 72 रन की पारी में पांच छक्के और आठ चौके लगाये. उन्होंने सलामी बल्लेबाज एविन लुईस के साथ 115 रन की साझेदारी की. लुईस ने 29 गेंद में 43 रन बनाये जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल थे.

Carnage in Trinidad!

After 10 overs, West Indies have put on a staggering 114/0, and Chris Gayle is 65* off 33 balls. More than 💯 runs have come in the last six overs alone!

Is 5️⃣0️⃣0️⃣ on?!#WIvIND LIVE 👇https://t.co/9qllLXKgDt pic.twitter.com/cjON9jv5kv

— ICC (@ICC) August 14, 2019