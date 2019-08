पोर्ट ऑफ स्पेन: वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने बुधवार को यहां क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेले जा रहे तीसरे और अंतिम वनडे मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों के बीच पहला मैच बारिश के कारण रद्य रहा था जबकि भारत ने दूसरा मैच डकवर्थ लुइस नियम के तहत 59 रनों से जीता था.

West Indies win the toss and will bat first in the 3rd and final ODI.#WIvIND pic.twitter.com/VZsDRi9qhO

— BCCI (@BCCI) August 14, 2019