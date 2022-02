भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में छह विकेट की जीत से शुरू करने के बाद रविवार को अपने खिलाड़ियों से नयापन लाने और खुद को चुनौती देने की बात कही। हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबरने के बाद वापसी करने वाले रोहित ने भारत के 1000वें वनडे में 51 गेंद में 60 रन बनाए। जिसकी मदद से टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की।Also Read - IND vs WI: चोट के कारण 5 महीने क्रिकेट से दूर रहे Washington Sundar बोले- खुद को बेहतर से बेहतर बनाना चाहता हूं

रोहित ने मैच के बाद कहा, ''हम बतौर टीम बेहतर से बेहतर बनना चाहते हैं। अंतिम लक्ष्य है कि टीम जो चाहती है, उसे हम हासिल कर पायें। अगर टीम हमसे कुछ अलग चाहती है तो हमें ऐसा करना होगा। ऐसा मत सोचो कि हमें काफी बदलना होगा।''

उन्होंने कहा, ''मैं खिलाड़ियों से खुद को चुनौती देते रहने और थोड़ा नयापन लाने और अलग चीजों को आजमाने की कोशिश करने के लिये कह रहा हूं ताकि जब जरूरत पड़े तो खिलाड़ी इसके लिये तैयार रहें।''

यह पूछने पर कि टीम क्या अलग कर सकती थी तो 34 साल के इस खिलाड़ी ने कहा, ‘‘बल्लेबाजी करते हुए हमें लक्ष्य का पीछा करते हुए ज्यादा विकेट नहीं गंवाने चाहिए थे, यह पहली चीज। और उनके निचले क्रम पर और अधिक दबाव बना सकते थे। मैं उनसे श्रेय नहीं छीनना चाहता। हमने जिस तरह से शुरू में और फिर अंत में गेंदबाजी की, वो अच्छा था।’’

‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहे युजवेंद्र चहल ने कहा, ‘‘ये अच्छा लगा। वाशी (सुंदर) ने एक ही ओवर में दो विकेट झटके थे तो हम जानते थे कि दबाव उन पर था। मेरा काम उस दबाव को बनाये रखने का था।’’