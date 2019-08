किंग्सटन (जमैका): विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले में चल रहे भारत और वेस्टइंडीज के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने संघर्ष करते हुए पांच विकेट के नुकसान पर 264 रन बना लिए हैं. पहले टेस्ट मैच से ही भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. केएल राहुल (13) और चेतेश्वर पुजारा (6) रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए. मयंक अग्रवाल ने पारी को संभालते हुए 55 रन बनाए. क्रीज पर हनुमा विहारी और ऋषभ पंत दोनों मौजूद हैं. दिन का खेल खत्म होने तक दोनों ने 62 रन की साझेदारी कर ली और वेस्टइंडीज को मैच में हावी होने से रोक दिया. विहारी ने 42 रन और पंत ने 27 रन बना लिए थे.

