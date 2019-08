INDvsWI: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच रविवार से शुरू हो गया है. जमैका के सबीना पार्क स्टेडियम की हालत को समझते हुए कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया. इस मैच के प्लेइंग एलेवेन के बारे में बताते हुए होल्डर ने ये कहा कि रहकीम कॉर्नवाल (Rahkeem Cornwall) और जहमार हैमिलटन (Jahmar Hamilton) इस मैच में डेब्यू करेंगे. कॉर्नवाल को मिगुएल कमिंस की जगह पर टीम में शामिल किया गया है. कॉर्नवाल 6 फुट 5 इंच के हैं. उनका वजन 140 किलोग्राम है. इसके साथ ही वह पहले खिलाड़ी हैं जो इतने ज़्यादा वजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतर रहे हैं.

🌴v 🇮🇳#WIvIND Maroon fans!❤ Join us as we welcome our debutants Rahkeem Cornwall & Jahmar Hamilton to the #MenInMaroon

👏🏽👏🏽👏🏽 #ItsOurGame #WTC pic.twitter.com/erRNMGNuT8

— Windies Cricket (@windiescricket) August 30, 2019