एंटिगा: भारतीय क्रिकेट टीम ने यहां सर विवियन रिचर्डस स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार को लंच तक अपनी पहली पारी में मात्र 68 रन के अंदर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए.

What a start to the Test match!

Rahul and Rahane help India recover to 68/3 at the lunch interval after they fell to 25/3 early on day one. #WIvIND | FOLLOW ⬇️ https://t.co/egvDo7fncD pic.twitter.com/HvfIRasTor

— ICC (@ICC) August 22, 2019