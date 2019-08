पोर्ट ऑफ स्पेन: भारत के खिलाफ बुधवार को क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेला जा रहा वनडे मैच यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल का आखिरी मैच होगा इस बात की अटकलें शुरू से थीं और इस मैच में गेल ने आउट होने के बाद जिस तरह से विदाई ली उससे लगने लगा है कि यह तूफानी बल्लेबाज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनडे में 22 गज पर न दिखे.

Carnage in Trinidad!

After 10 overs, West Indies have put on a staggering 114/0, and Chris Gayle is 65* off 33 balls. More than 💯 runs have come in the last six overs alone!

Is 5️⃣0️⃣0️⃣ on?!#WIvIND LIVE 👇https://t.co/9qllLXKgDt pic.twitter.com/cjON9jv5kv

