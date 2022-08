India vs Zimbabwe, 1st ODI: केएल राहुल ने गुरुवार को जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय टीम के कप्‍तान के तौर पर अपनी पहली जीत दर्ज की. राहुल इससे पहली कई मौकों पर भारत के कार्यवाहक कप्‍तान की भूमिका निभा चुके हैं लेकिन कभी टीम को जीत नहीं दिला पाए. जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ केएल को बल्‍लेबाजी का मौका तो नहीं मिला लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. इसकी वजह है राष्‍ट्रगान के प्रति उनका सम्‍मान.Also Read - गिल के साथ बल्‍लेबाजी करते हुए खुद को युवा महसूस कर रहा हूं: शिखर धवन

दरअसल, जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ मैच से पहले कार्यवाहक कप्‍तान चिंगम खा रहे थे. दोनों टीमें मैदान पर आए और राष्‍ट्रगान शुरू हुआ. केएल राहुल ने राष्‍ट्रगान के प्रति सम्‍मान दिखाते हुए अपने मुंह से चिंगम बाहर निकालकर फेंक दी. इस घटना का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

KL Rahul took out the Chewing Gum from his Mouth before National Anthem ❤️

Proud of You @klrahul ❤️‍#INDvsZIM | #CricketTwitter pic.twitter.com/erBYx16auA

— (@AryanMane45) August 18, 2022